A Ventimiglia…, nelle scorse ore è stato ritrovato un cane che vagava su un cavalcavia

Articolo…, tratto da… www.ilmiocaneleggenda.it.

La storia di questo cane si è conclusa bene fortunatamente! É stato ritrovato che vagava su un cavalcavia. Ha bloccato il traffico per un po’ di tempo ed ha rischiato di essere investito e di provocare incidenti tra gli automobilisti! Per fortuna, i Carabinieri sono intervenuti in tempo e sono riusciti a prenderlo.

Tutto ciò è successo a Ventimiglia, in Liguria. I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno ricevuto una chiamata nel primo pomeriggio di domenica. I militari sono immediatamente arrivati sul posto. Nella chiamata effettuata spiegavano che un cane gironzolava sul cavalcavia che da Largo Torino conduce verso il Col di Tenda.

Perciò appena arrivati sul posto i Carabinieri hanno potuto verificare che l’animale, un cane da caccia di media taglia, stava attraversando ripetutamente la strada. Passando così da una sponda all’altra il cucciolo stava correndo un rischio davvero enorme. Rischiava di essere investito o di provocare incidenti. Perciò per recuperarlo, i Carabinieri hanno bloccato per il tempo necessario il traffico sul cavalcavia in modo da poter intervenire in sicurezza.

Qualche minuto dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, il cane si è sdraiato a terra. Più esausto che disidratato. Così il Comandante della Stazione si è avvicinato lentamente al cucciolo per recuperarlo, ma soprattutto per spostarlo dal traffico e metterlo in sicurezza togliendolo dal cavalcavia. Tramite il servizio della Asl1, il cane è stato successivamente affidato alla Cooperativa Pluto di Sanremo.

Con il microchip sono riusciti, per fortuna, a rintracciare il padrone. Il cane era scappato il giorno stesso dalla sua abitazione e il suo umano lo stava cercando disperatamente. Il cane ed il suo padrone si sono potuti ricongiungere il lunedì mattina. La cosa interessante è che alcuni passanti che hanno assistito alla scena, si sono subito fatti avanti per adottare il cucciolo! Per fortuna però, lui si è ritrovato con il suo umano e adesso sta bene ed è felice a casa!