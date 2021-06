Al via da oggi anche in Sicilia un progetto di farmacovigilanza, ad aderire a Messina l’Asp e il Policlinico “G. Martino”… nella città peloritana il commissario all’emergenza Covid-19… Alberto Firenze ha messo da subito a disposizione la struttura commissariale per l’importante progetto

Al via da oggi anche in Sicilia un progetto di farmacovigilanza, ad aderire a Messina l’Asp e il Policlinico “G. Martino”. Nella città peloritana il commissario all’emergenza Covid-19 di Messina Alberto Firenze ha messo da subito a disposizione la struttura commissariale per l’importante progetto. Il monitoraggio “ilmiovaccinoCOVID19.it” è dedicato agli eventi avversi alla vaccinazione Covid-19. Il progetto, è fortemente voluto dalla European Medicines Agency ed è già iniziato da qualche settimana in altre 10 nazioni europee. Vedrà coinvolte con il coordinamento del centro vaccinale dell’università degli studi di Verona oltre 20 realtà ospedaliere e territoriali in Italia.

Chi effettuerà d’ora in avanti la prima dose presso l’ambulatorio vaccinale verrà invitato liberamente a partecipare a questo progetto. Per aderire è prevista la registrazione sul sito ilmiovaccinocovid19.it; in seguito l’utente riceverà via mail sei questionari online cadenzati da compilare entro tre mesi dalla vaccinazione, per riportare eventuali eventi avversi alla vaccinazione.

L’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica periodicamente un Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Si ricorda che un ampio numero di segnalazioni non implica una maggiore pericolosità del vaccino, ma è indice dell’elevata capacità del sistema di farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza.