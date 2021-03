Alle ore 11.00 di sabato 27 marzo 2021, il generale Francesco Paolo Figliuolo (nominato di recente dal premier Mario Draghi come commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid-19), sarà a Messina

IN QUESTA CIRCOSTANZA VISITERA' L'HUB VACCINALE CREATO NEI GIORNI SCORSI PRESSO I PADIGLIONI 7A E 7B DELLA EX FIERA DI VIALE DELLA LIBERTA'.

Alle ore 11.00 di sabato 27 marzo 2021, il generale Francesco Paolo Figliuolo (nominato di recente dal premier Mario Draghi come commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid-19), visiterà l’Hub vaccinale creato nei giorni scorsi presso i padiglioni 7a e 7b della ex Fiera di Messina in viale della Libertà.

Alla predetta visita, Figliuolo verrà accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, dal direttore generale facente funzioni dell’Asp 5… Bernardo Alagna e dal commissario dell’Ufficio straordinario per l’emergenza da #Coronavirus della Città dello Stretto… Alberto Firenze.