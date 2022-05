Angela Marcianò torna in Consiglio Comunale e prende il posto di Filomena Iatì…, l’ex candidato Sindaco alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria ha scontato i 18 mesi di sospensione previsti dalla Legge Severino e potrà così tornare tra i banchi dell’opposizione di Palazzo San Giorgio [Video]

Articolo…, tratto da… www.strettoweb.com!

Angela Marcianò torna in Consiglio Comunale e prende il posto di Filomena Iatì. L’ex candidato Sindaco alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria ha scontato i 18 mesi di sospensione previsti dalla Legge Severino e potrà così tornare tra i banchi dell’opposizione di Palazzo San Giorgio. Ad oggi la sua posizione è stata coperta, come detto in precedenza, dall’Avvocato Iatì che oggi ha organizzato una conferenza stampa presso la nota Libreria di Via Zaleuco per tracciare un bilancio di questo anno e mezzo.

A prendere la parola inizialmente è stata la professoressa Marcianò, che ha affermato: “ritrovarci è emozionante. Quando ebbi il provvedimento, che ho accettato sin da subito, ero consapevole che chi mi sostituiva poteva rappresentarmi alla grande. La nostra è stata una politica di impegno e coerenza, anche grazie al lavoro di Filomena Iatì svolto col suo carattere battagliero che la contraddistingue, sono orgogliosa delle azioni che ha svolto. Voglio lasciarle spazio soprattutto adesso che ha l’entusiasmo ed è stata apprezzata dalla gente reggina. La città può certamente prendere atto di ciò che è stato fatto. Comunico inoltre che a breve riapriremo la campagna di iscrizione al nostro partito”.

Successivamente l’Avvocato Iatì ha sottolineato: “grazie per avere accettato il nostro invito odierno, una settimana fa si completava il mio intenso mandato. Sono stati 18 mesi di crescita personale e politica. La possibilità mi è arrivata da un evento negativo, ma da oggi tornerà Angela Marcianò a sedere da oggi a Palazzo San Giorgio, potrà fare un lavoro più proficuo del mio avendo un passato da Assessore ai Lavori pubblici. Abbiamo la possibilità di raccontare quello che è stato il nostro vissuto in questi 18 mesi, in cui abbiamo dimostrato di saper svolgere il nostro ruolo di sentinella nei confronti della maggioranza. Ho imparato in fretta quello che è stato il lavoro di Consigliere, sviluppando un’idea autonoma. Il nostro movimento Impegno e Identità è stato svolto per fare proposte verso la città e non solo per lavorare da opposizione, tra cui quella sui fondi del Pnrr, di cui però non si capisce la programmazione di questa Amministrazione. Una maggioranza in cui si vede solo confusione e niente altro”.

Al termine, Iatì ha riassunto il suo lavoro effettuato in questo anno e mezzo su Vigilanza e Controllo evidenziando: “è impossibile riassumere quelli che sono stati tutti gli accessi agli atti, in totale 103, numero che dimostra l’intensità della nostra attività. Ho presentato anche ben 8 denunce alla Procura della Repubblica. A Palazzo San Giorgio tutti parlano di rispetto dello Statuto Comunale, ma poi non lo dimostrano coi fatti. Murales al viale Botteghelle? In occasione di quella situazione mi sono rivolta al dirigente del settore Lavori Pubblici, ho chiesto spiegazioni sulla presunta mancanza di determina dei lavori e non ho avuto risposta. Mi sono presentata e sono stata ascoltata dalla Guardia di Finanza e stiamo aspettando risposte in merito. Per rispetto delle indagini preferisco non esprimermi adesso. Debiti e Bilancio? Sono stati effettuati diversi accessi agli atti sia verso gli organi deputati che verificano, che le autorità competenti. Il Bilancio va analizzato anche dal punto di vista dei debiti a bilancio (740 milioni di euro, ndr), cosa che ho fatto rivolgendomi alla Corte dei Conti. E come non parlare della mancata approvazione del rendiconto, è la fotografia del fatto che non c’è programmazione. Ci siamo concentrati molto anche sui campi sportivi della nostra città, per esempio quello di Santa Venere sul quale abbiamo chiesto lavori di manutenzione. Chiedo ai cittadini di resistere che un piccolo cambiamento può essere visto”.