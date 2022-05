Bambini sequestrati: “Immagini (tratte da… www.paeseroma.it) del convegno tenutosi il 12.5.2022, ecco le dichiarazioni dell’avvocato di Roma Carlo Priolo (-Giustizia da cancellare, da riformare su tutto-)” [Video]

LO HA SCRITTO OGGI 19 MAGGIO 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK LA MAMMA ROMANA GIADA GIUNTI, IMPEGNATA DA ANNI PER RIPORTARE DA SE IL FIGLIO -J- ILLEGALMENTE SOTTRATTOLE A SUO TEMPO DAI MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DEI MINORI E DA QUELLI DELLA CORTE D'APPELLO MINORENNI

Bambini sequestrati: “Immagini (tratte da… www.paeseroma.it) del convegno tenutosi il 12.5.2022, ecco le dichiarazioni dell’avvocato di Roma Carlo Priolo (-Giustizia da cancellare, da riformare su tutto-)”. Lo ha scritto oggi, 19 maggio 2022, sul suo Profilo Facebook, la mamma romana Giada Giunti, impegnata da anni per far tornare suo figlio -J- con sè a suo tempo sottrattole illegalmente dai magistrati del Tribunale per i Minori e da quelli della Corte d’Appello Minorenni.

La Giunti ha evidenziato questo, concludendo così: “intervento di Lory Rossi ass. Gev.”!