“Caro De Luca, quando riuscirai a esprimere un concetto senza insultare il prossimo potrai confrontarti con me, in aula consiliare, luogo in cui siamo preposti a stare, anche se te ne guardi bene”

è vero o no che limitavate le concessioni al 50% della superficie? È vero o no che avevate proposto la maggiorazione del canone del 100% in ZTL? È vero o no che avevate fissato il limite per le concessioni a 40 mq? È vero o no che non consentivate l’ampliamento dei marciapiedi a carico dei concessionari? Gli atti parlano chiaro e sono incontrovertibili;