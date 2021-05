“Cittadini a Roma minacciati la mattina che se non se ne andavano dal Presidio dinanzi la procura li avrebbero arrestati” [Video]

“Cittadini a Roma minacciati la mattina che se non se ne andavano dal Presidio dinanzi la procura li avrebbero arrestati”. Lo ha scritto oggi su Facebook Francesco Carbone il presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo con sede a Eboli (SA)… un sodalizio costituito nel luglio del 2018 a Villafrati (PA).

Carbone ha aggiunto: “riminacciati che se non se ne andavano alle 13 li avessero arrestati. Alle 13 dalle minacce passano all’esecuzione del sequestro, presi di peso da terra due ragazzi e due donne, bloccate le registrazioni per evitare di reperire ulteriori prove degli abusi, portati tutti e 4 al Commissariato Prati e oltre il sequestro parte la calunnia ovvero vengono denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale? Quale resistenza hanno fatto? Se la manifestazione non era autorizzata come falsamente asseriscono gli agenti della Polizia e Digos perché non hanno arrestato tutti ma solo coloro che si erano seduti a terra? Commissariato Prati del famoso Dirigente Mastrapasqua colui che ha sequestrato insieme ad altri 25 agenti commissari etc… me e Virginia all’Area di servizio Frascati Est per due ore e mezza sotto il cocente sole di ferragosto Virginia incinta al sesto mese di gravidanza, tutto con la scusa di una notifica da fare che poi si scoprirà essere già stata notificata dal Tenente di Franco della stazione di Eboli il 10 agosto”.

Ed infine ha concluso Carbone: “non contento il Mastrapasqua si ruba dalla nostra macchina la denuncia contro il Questore Esposito e altri dirigenti e commissari di Polizia e Digos e per cercare di cancellare le prove ordina la rapina del mio cellulare non capendo che non era una registrazione ma una diretta YouTube che hanno visto 70.000 persone in diretta. Massacrato dalla polizia e Digos per rapinarmi del cellulare. Trovate video e tutto scorrendo nei video di questo canale. Come al solito, tutto di pubblico dominio, come al solito tutto denunciato, come al solito tutto sabotato a mod 45 a dimostrazione di come la mafia dentro le Istituzioni dimmi dimostra il suo potere nell’indifferenza dei cittadini e tutti i ciarlatani che si Proclamano contro la mafia a qualsiasi livello”.

“#Falcone #Borsellino #23maggiopresidiopermanenteprocureitalia #Presidiodicatanzaro #Associazionegovernodelpopoloaps #Stopmod45 #Legalita #Giustizia #lavaligiablu”.