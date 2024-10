A SOTTOLINEARLO IN UN POST ODIERNO PUBBLICATO SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK, È STATO ISMAELE LA VARDERA, DEPUTATO PALERMITANO DEL 'GRUPPO MISTO PRESSO L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI PALERMO'

“Come da due anni a questa parte anche oggi sarò in aula, testa bassa e lavorare, perché pensate con tutti i problemi che ci sono la maggioranza discuterà di una riforma inutile, mentre la Sicilia affonda. Come da due anni a questa parte vi difenderò con determinazione”. A sottolinearlo in un Post odierno pubblicato sulla sua omonima Pagina Facebook, è stato Ismaele La Vardera, deputato palermitano del ‘Gruppo Misto presso l’Assemblea regionale siciliana di Palermo’!

La Vardera ha concluso così: “l’unico confronto che andrebbe fatto è su questo; perché certamente i dissing alla stregua di Fedez e Tony Effe non mi appassionano, sono troppo impegnato a svolgere il mio ruolo di deputato con coerenza, una parola che oggi capisco è fuori moda ma di cui ho fatto la misura del mio impegno politico”.