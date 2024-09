Con grande successo e una straordinaria partecipazione della comunità, si è conclusa la sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, evento no-profit organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, in collaborazione con il Comune di Messina e patrocinato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, dalla Città Metropolitana di Messina, dall’Unpli e dalla VI Circoscrizione del Comune.

Il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari e una collaborazione virtuosa tra istituzioni, scuole e associazioni, confermandosi una festa all’insegna della cultura, della sostenibilità e dell’inclusione, valorizzando il territorio e la bellezza delle cose semplici.

Paolo Alibrandi, presidente della Pro Loco Capo Peloro, ha commentato: “Abbiamo visto una grande affluenza di visitatori, con un migliaio di presenze ogni ora. Sebbene il meteo abbia influenzato leggermente la giornata di sabato, il flusso di persone è stato costante. Quest’anno abbiamo accolto per la prima volta una delegazione straniera da Malta, un passo importante per l’internazionalizzazione del festival e per portare il nome di Capo Peloro e di Messina oltre i confini locali. L’entusiasmo dei bambini di Santa Margherita durante il PreFestival ci fa credere che questo evento possa diventare un simbolo della città legato al vento, al mare e alle nostre coste. Il prossimo anno sarà speciale, poiché celebreremo il decennale della Pro Loco Capo Peloro”.

Gli aquiloni: i protagonisti indiscussi Durante i tre giorni del Festival, la spiaggia della “Punta” si è riempita di aquiloni colorati e dalle forme più diverse, riportando i partecipanti alla gioia dell’infanzia con lo sguardo rivolto al cielo. Numerosi aquilonisti professionisti provenienti da tutta Italia e oltre hanno animato l’evento. Tra i partecipanti spiccavano l’associazione “I Millepiedi” di Foligno, il gruppo “Il Trio” di Bologna, “Eolo Gubbio” e gli organizzatori del Festival Internazionale di San Vito Lo Capo. Una delegazione maltese, guidata da Thomas Abdilla, ha arricchito ulteriormente la manifestazione. La parata inaugurale Sabato mattina, la parata inaugurale ha attraversato le strade di Torre Faro, coinvolgendo autorità, volontari e aquilonisti.

Presenti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, il delegato Unpli Piero Corona, il parroco Mons. Giuseppe La Speme e la dirigente dell’Istituto Nautico Daniela Pistorino. Accompagnati dalle note della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore, la sfilata ha unito istituzioni, scuole e associazioni in un momento di condivisione. Arte, musica, danza e giochi per tutte le età Il programma ha offerto una vasta gamma di attività per i bambini, come il “Giardino di Eolo” con installazioni realizzate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina, racconti di cantastorie, spettacoli di bolle di sapone e giri a cavallo.

Tra le attività per famiglie, una passeggiata in bici organizzata dalla FIAB Messina e laboratori creativi come quello del Quilling, presso lo stand del main sponsor Gestam. Il Parco Horcynus Orca ha ospitato mostre di nodi marinari, laboratori e attività di AcroYoga, mentre il Museo di Arte Contemporanea Macho ha aperto le sue porte al pubblico, arricchito dalla mostra “Danze Invisibili” dell’artista Bianca Savasta. Poesia e arte di strada hanno arricchito il percorso del Festival, mentre il Pro Market ha offerto prodotti artigianali. Sabato sera, i partecipanti hanno assistito alla proiezione del docufilm “Sea of Legends”, che esplora i misteri dello Stretto di Messina.

La musica ha accompagnato tutte le giornate con DJset e l’esibizione della band “la Tr3sca” nella giornata conclusiva. La sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro si è conclusa con un omaggio video al calciatore Totò Schillaci, recentemente scomparso, salutato con applausi e commozione. Con lo stesso entusiasmo, si guarda già alla settima edizione, che coinciderà con il decennale della Pro Loco Capo Peloro, promettendo un evento ancora più festoso e coinvolgente.