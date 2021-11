Istigazione a delinquere attraverso strumenti informatici o telematici. Con questa accusa è stato denunciato l’autore di dichiarazioni rilasciate sulla pagina Facebook “Io lo segnalo al Sindaco De Luca -Lui risolverà”, ai sensi dell’articolo 414 del Codice Penale. A comunicarlo sono stati…, i componenti del Corpo della Polizia Municipale di Messina nel report degli interventi eseguiti durante la giornata di sabato 20 novembre.

L’utente è accusato di aver istigato gli altri partecipanti del Gruppo a non rispettare il conferimento dei rifiuti ma a sotterrare la spazzatura sotto terra, a bruciarla o addirittura a gettarla in un pozzo in disuso spiegando la collocazione precisa dell’area. L’operazione congiunta è stata svolta dalla Squadra Reati Ambientali e dalla Squadra Illeciti Ambientali e Rifiuti diretta dal Comandante Vicario Giardina Giovanni.