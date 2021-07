Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. C.M., romano di 56 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, in viale delle Medaglie D’Oro mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Da subito l’atteggiamento dell’uomo, nervoso ed agitato, ha insospettito i poliziotti. Risposte vaghe sul motivo della sua presenza in quella località hanno condotto gli agenti a procedere ad un controllo del soggetto. Con precedenti di polizia e con obbligo di firma, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. Nel portafoglio è stata rinvenuta la somma di 335 euro in banconote di vario taglio, mentre nella portiera lato conducente, occultato all’interno della pulsantiera alza vetri, è stato rinvenuto un sacchetto nero con all’interno 11 involucri contenenti cocaina pari a circa 7 grammi. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I poliziotti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, hanno arrestato invece H. A. cittadino del Bangladesh di 47 anni che ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del parco degli Acquedotti, è stato oggetto di accurate indagini. Durante un appostamento da parte degli investigatori del commissariato, l’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish e uno di marijuana, oltre a 15 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

E ancora, i poliziotti del XV Distretto Ponte Milvio diretto da Luigi Mangino, hanno arrestato D. R. G. romano di 38 anni colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, un poliziotto libero dal servizio aveva notato il 38enne in un atteggiamento sospetto e, quando si è qualificato questo ha lasciato cadere in terra un involucro contenente 11,9 grammi di hashish. Successivamente, nell’abitazione del ragazzo sono stati rinvenuti 3,3 grammi di ketamina e 1,3 grammi di hashish. Non sono mancati gli arresti anche sul litorale romano.

Gli agenti del commissariato Anzio – Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, nel transitare in viale Europa hanno notato C. S. romano di 19 anni, che alla vista dell’autovettura di servizio cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 1761,36 grammi di hashish, 559,5 grammi di marijuana e 1320 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Ad Ostia, invece, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato D. M. K. romano di 19 anni e denunciato in stato di libertà un minorenne romano per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Accertato che all’interno di un appartamento in via Domenico Baffigo vi era un frequente via vai di presunti assuntori di sostanze stupefacenti, gli agenti una volta entrati hanno trovato i due giovani ed hanno rinvenuto 160,67 grammi di hashish.