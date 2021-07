«Contro la mafia serve buona politica…, nel solco delle parole di Paolo Borsellino, eroe, senza volerlo, del nostro tempo, il ricordo del sacrificio suo e della scorta non sia solo commemorazione ma rinnovato e concreto impegno perché la Sicilia si affranchi dal giogo di tutte le mafie»

LO HA AFFERMATO OGGI, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, IN OCCASIONE DEL 29° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO QUANDO MORIRONO IL GIUDICE E GLI AGENTI CHE LAVORAVANO PER LA SUA SICUREZZA