Coronavirus…, oggi nel territorio calabrese… nessun morto, 155 nuovi casi ed un aumento dei ricoveri

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.135.341 (+4.301). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.192 (+155) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti);

– l’Asp di Cosenza comunica 45 nuovi positivi di cui uno fuori regione;

– l’Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 19 migranti;

– l’Asp di Reggio comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione;

– l’Asp di Vibo comunica, a seguito di verifiche, un soggetto positivo guarito nel mese di aprile 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato oggi su ISS.