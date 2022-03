Costante e rafforzata la presenza in città delle Volanti impegnate nel controllo del territorio. Nell’ultima settimana sono state 851 le persone sottoposte a verifica e 371 i veicoli controllati nei servizi diurni e notturni predisposti dalla Questura di Messina. Alle consuete attività di verifica, dalle quali sono scaturiti 8 verbali al Codice della Strada, i poliziotti delle Volanti hanno segnalato 8 persone all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanza stupefacente con relativo sequestro di marijuana e cocaina.

Due le persone denunciate, la prima per furto aggravato all’interno di un supermercato, la seconda per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Sono 2 le attività commerciali cittadine, invece, sanzionate a seguito di controlli in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19, rispettivamente un bar ed un circolo privato. In entrambi i casi la sanzione è scattata poiché gli avventori sono stati trovati sprovvisti di GreenPass.