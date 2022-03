Difendi Messina: “Siamo pronti a presentarvi i candidati della seconda lista ‘Con De Luca per Basile sindaco’… andiamo Avanti” [Video]

LO HANNO SCRITTO I REDATTORI SULLA LORO PAGINA FACEBOOK..., 'FEDERICO BASILE SINDACO DI MESSINA' DOPO LE ORE 10:00 DI OGGI 20 MARZO 2022 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE (DEL RAGGRUPPAMENTO DI ASPIRANTI ALLA ELEZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE ALLE PROSSIME ELEZIONI AMMINSTRATIVE DEL MESE DI MAGGIO) INZIATA AL TEATRO DI #CRISTORE DI VIALE PRINCIPE UMBERTO NEL PREDETTO MENZIONATO ORARIO

Difendi Messina: “Siamo pronti a presentarvi i candidati della seconda lista ‘Con De Luca per Basile sindaco’… andiamo Avanti”! Hanno scritto questo i redattori, dopo le 10:00 di oggi 20 marzo 2022, sulla loro Pagina Facebook ‘Federico Basile sindaco di Messina’ in occasione dell’evento di presentazione (del secondo raggruppamento di aspiranti alla Elezione in Consiglio comunale per il prossimo mese di maggio) iniziata al Teatro di #CristoRe di viale Principe Umberto, nel predetto menzionato orario.