“Diritto e Libertà” è il titolo della manifestazione pubblica organizzata da “Forza del Popolo”, APB di Messina, che si terrà nella medesima città sabato 19 febbraio dalle ore 17:00 a seguire in Piazza del Municipio (Piazza Unione Europea).

Presenzieranno Lillo Massimiliano Musso, segretario generale di Forza del Popolo, Serafina Lentini, presidente di Mille Avvocati per la Costituzione, Maurizio Gemelli, presidente dell’associazione messinese.

L’avvocato Musso, reduce dalla denuncia alla Direzione Nazionale Antimafia del Governo per eversione dell’ordine democratico, da cui è nata la campagna politica “La Nuova Norimberga, che ha già superato le trecentomila adesioni in tutta Italia, ha dichiarato: “La svolta autoritaria del Governo appare, per quanto è evidente, quale tentativo di normalizzare l’assetto istituzionale su parametri emergenziali, di modo che al termine dell’emergenza quell’assetto straordinario ma normalizzato finisca per risultare cristallizzato ed irreversibile. La mera prospettazione di questa nuova “normalità” costituisce vero e proprio atto eversivo, perché mira alla sostanziale trasformazione della Repubblica democratica parlamentare in una dittatura istituzionalizzata attraverso un modello di accentramento del potere decisionale e delle risorse finanziarie, con il potere esecutivo talmente forte da non essere più soggetto ai democratici meccanismi di limitazione e di controllo dei pesi e contrappesi derivanti dall’applicazione del principio informatore della Costituzione di separazione dei poteri dello Stato”.

L’avvocato Musso porterà a Messina una relazione ancora inedita, che ricollega nel dettaglio la denuncia per eversione dell’ordine democratico all’oggetto delle indagini penali più scottanti degli ultimi trent’anni in Italia.

In occasione della manifestazione, tra le ore 16.00 e le ore 20.00, saranno presenti le delegazioni siciliane di Mille Avvocati per la Costituzione, che spiegheranno tutte le misure in atto e le contromisure disponibili, Mille Medici per la Costituzione, che spiegheranno i fondamentali sanitari e rilasceranno i propri contatti, Scuola per la Costituzione, per radunare tutti coloro che operano nel mondo della Scuola e dell’università.