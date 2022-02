Fratelli d’Italia in costante crescita a Messina, Città Metropolitana, anche alla luce del sondaggio di ‘Barometro Politico’ dell’Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento, secondo cui se si andasse a votare in questo momento, quello di Giorgia Meloni sarebbe il primo partito in Sicilia, con una percentuale del 26% di preferenze.

Sottolinea Pasquale Currò, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Città Metropolitana: “è un dato che rende giustizia ad un percorso politico che da Roma a Palermo e fino a Messina premia il principio guida che ha segnato il passo della sua ascesa che è la coerenza, ma anche un valore fondamentale quello della presenza sul territorio con un lavoro incessante degli amministratori locali, e i tanti rappresentanti impegnati nei dipartimenti e nei circoli”.

Prosegue e conclude Currò: “a questo, si aggiunge il lavoro portato avanti dalla deputazione regionale, con la presidente del gruppo parlamentare all’Ars di Fratelli d’Italia Elvira Amata, che fa segnare un partito in forte crescita anche nella città dello Stretto. Il continuo e costante contatto con la realtà e con le esigenze reali della città e dei cittadini, la capacità di ascolto e la presenza sono i riferimenti che permettono l’ascesa del partito che a Messina nel prossimo consiglio comunale siamo certi sarà ben rappresentato. Un impegno che continua sempre al servizio dei cittadini e nel loro esclusivo interesse con il potenziamento dei dipartimenti che in collaborazione con i circoli, sempre in grande fermento e attività, permetteranno un maggiore e più incisivo intervento sul territorio”.