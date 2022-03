Dopo la riunione fiume tenutasi ieri 25 marzo 2022 dalle 12:00 alle 22:00, presso Palazzo dei Normanni a Palermo… alla presenza della senatrice azzurra Licia Ronzulli (che aveva la delega data dal presidente del Partito Silvio Berlusconi di mediare fra i lealisti fedeli alla linea miccicheiana e gli ortodossi a lui avversi) con tutti i parlamentari nazionali e regionali eletti sull’Isola, gli assessori e i rappresentanti di Forza Italia Giovani e dei seniores attraverso una nota delle scorse ore sono intervenuti i deputati del Parlamento Siciliano… Mario Caputo, Riccardo Gallo, Riccardo Savona, Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Margherita La Rocca Ruvolo e i componenti della Giunta guidata dal presidente Nello Musumeci… Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto.

I sottoscrittori del citato documento che sono coloro i quali domandano una discontinuità della rappresentanza del sodalizio berlusconiano esautorando dunque l’attuale responsabile Gianfranco Miccichè, sottolineano: “nonostante il generoso sforzo della senatrice Licia Ronzulli, siamo a uno stallo totale. Il serrato confronto non ha purtroppo portato alla risoluzione dei nodi che riguardano la linea politica di Forza Italia e che pongono come prioritario il cambio della guida del partito in Sicilia”.

Terminano così i politici forzisti: “chiediamo anche il ritiro dell’azzeramento delle commissioni parlamentari voluto da Miccichè e ribadiamo l’esigenza di una sostituzione alla presidenza del gruppo parlamentare”.