Lunedì 28 marzo 2022 alle ore 14,30 nell’Aula Magna del Padiglione NI dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, l’Associazione “Andrea Bocelli Foundation” (A.B.F.) presenterà il “Progetto “Digital Lab” che prevede la creazione e il mantenimento delle condizioni che rendano l’impiego delle nuove tecnologie (devices) veri e propri strumenti a sostegno, integrazione e arricchimento dei processi di apprendimento per l’educazione, al fine di supportare il miglioramento della qualità e innovare le tecnologie didattiche durante la permanenza in ospedale. In occasione dell’evento l’Associazione consegnerà al Dipartimento Materno-infantile (primo Ospedale del Sud Italia tra gli Ospedali Pediatrici della rete A.O.P.I., a ricevere i “Techbus”) biblioteche di devices (notebook e tablet) che consentiranno ai piccoli degenti di mantenere le relazioni con i propri compagni, insegnanti con l’aiuto dei tutor (Atelieristi).

L’A.B.F. promuove nella propria rete di Scuole e nella rete di Scuole in ospedale l’empowerment dell’individuo e delle comunità, implementa e promuove progetti educativi destinati ai bambini e giovani che vivono situazioni di svantaggio a causa di povertà, malattie, disastri naturali e/o in complesse situazioni sociali in Italia e all’estero attraverso l’impiego dell’arte, della musica e del digitale nei contesti educativi.

L’evento prevede il saluto del Magnifico Rettore Prof. Cuzzocrea, del Commissario Straordinario Dott. Bonaccorsi e del Direttore del Dipartimento Materno-infantile Prof. Romeo.