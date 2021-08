Dopo una breve pausa estiva, la soap italiana Il Paradiso delle Signore tornerà a fare compagnia a tantissimi telespettatori nel pomeriggio di Rai 1

Articolo…, tratto da… https://it.blastingnews.com.

Dopo una breve pausa estiva, la soap italiana Il Paradiso delle Signore tornerà a fare compagnia a tantissimi telespettatori. È infatti stata definita la messa in onda della prima puntata del nuovo ciclo, prevista per lunedì 13 settembre 2021.

Dagli spoiler saranno tantissime le novità dei nuovi episodi della fiction daily di Rai 1. Alcuni dei protagonisti sono impegnati nelle riprese della sesta stagione e, attraverso i loro profili social, lasciano trapelare qualche piccolo spoiler. Alcune ore fa il direttore dell’atelier Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha svelato l’ingresso di nuove commesse: ”Nuove veneri al Paradiso”, ha dichiarato il marito di Marta Guarnieri.

Ad oggi non si conosce il nome delle nuove ragazze che accoglieranno i clienti all’interno dell’atelier ma sicuramente daranno vita a nuove ed appassionanti storie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuove veneri in atelier

L’attore Alessandro Tersigni, come si può constatare dal suo profilo ufficiale Instagram, è tornato sul set per girare alcune scene del nuovo ciclo. Durante le riprese, il personaggio che veste i panni del direttore del più importante magazzino milanese, ha lasciato trapelare informazioni interessanti. Accanto la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) si è intravista una nuova Venere, un delle nuove che esordiranno al Paradiso. Il personaggio che interpreta il marito di Marta Guarnieri ha infatti annunciato che nelle prossime puntate della sesta stagione si assisterà all’ingresso di “nuove veneri al Paradiso delle Signore”.

Spoiler nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6: il 13 settembre andrà in onda la prima puntata

Secondo le anticipazioni, i telespettatori italiani dovranno sintonizzarsi su Rai 1 a partire da lunedì 13 settembre 2021 per vedere le nuove puntate delle sesta stagione, che si preannunciano ricche di colpi di scena e emozionanti come quelle della passata stagione.

Molto probabilmente oltre all’uscita di scena di Marta Guarnieri e Rocco Amato, a cui potrebbero aggiungersi quella di Anna Rossi, Pietro Conti e Federico Cattaneo. Come inoltre anticipato dall’attore Alessandro Cosentini, che nella fiction interpreta l’imprenditore Cosimo Bergamini, le nuove puntate prevedono l’ipotetica uscita di scena della stilista Gabriella Rossi, anche se tale indiscrezione non è ancora stata confermata ufficialmente.

Nel corso della quinta stagione, la ragazza aveva accettato la proposta del marito di trasferirsi a Parigi. Cosimo invece tornerà a Milano per risolvere alcune questioni familiari, rimaste in sospeso dopo la morte del padre.