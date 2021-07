È stato intitolato a Arturo Sciavicco (Messina 1936 – 2017), maestro di rugby, di vita e di lealtà verso lo sport, il campo di rugby di Sperone ed una strada priva di denominazione, sempre a Sperone, prende il nome di via Ettore Majorana (1906 – 1938), fisico e accademico italiano.

Prosegue così l’attività di revisione e rifacimento della numerazione civica e della toponomastica del Comune di Messina da parte dell’ufficio competente, coordinato dall’Assessore alla Toponomastica Vincenzo Caruso, finalizzata all’intitolazione di strade prive di denominazione anche nell’ottica di valorizzarle ricordando personaggi illustri che hanno segnato la storia di Messina.

Le intitolazioni sono state autorizzate con provvedimento prefettizio, visto il parere favorevole espresso dalla Società Messinese di Storia Patria. È possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it nella sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.