Erano trascorse da poco le 9.40 di oggi 13 marzo 2022, quando il silenzio e’ stato squarciato da una fortissima esplosione verificatasi in via Catara Lettieri, nella strada che da Camaro San Paolo arriva a Messina 2

Erano trascorse da poco le 9.40 di oggi 13 marzo 2022, quando il silenzio e’ stato squarciato da una fortissima esplosione verificatasi in via Catara Lettieri, nella strada che da Camaro San Paolo conduce a Messina 2.

Le fiamme in pochi minuti…, hanno devastato un appartamento… ed a causa della loro propagazione sono rimasti vittime di ustioni una 42enne e il marito di 49 anni, entrambi accompagnati al centro Grandi Ustionati di Catania.

Nella suddetta abitazione, dal lato opposto a quello dove e’ accaduto tutto vi erano i due figli della coppia che fortunatamente non hanno subito conseguenze restando dunque illesi. Sul posto, si sono recati, i vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato i quali ognuno in relazione alle proprie competenze avranno il compito di ricostruire la dinamica. La deflagrazione, con tutta probabilita’ e’ stata provocata da una tanica di benzina custodita in bagno.