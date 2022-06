Francesca De Vito (consigliera della Regione Lazio di Fratelli d’Italia) organizza e modera l’incontro (al termine del quale si terrà un confronto insieme ai genitori che vivono questo dramma), con: “Antonio Marziale (Presidente Osservatorio Nazionale dei Minori), Loredana Greco (Resp. Minori e Famiglie Associazione -Colibrì-), Domenico Morace (Avvocato), Luca Ponzi (giornalista), Laura Cresto (Fondatrice Comitato Minori)

L'EVENTO... "PER NON DIMENTICARE BIBBIANO... 3 ANNI DOPO", SARA' TENUTO MARTEDI' 28 GIUGNO ALLE ORE 20.30 IN DIRETTA SU... WWW.FACEBOOK.COM/DEVITOLAZIO ED ON LINE IN 'ZOOM'