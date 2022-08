Gli auguri per le ferie della mamma romana, Giada Giunti, alla quale magistrati ed assistenti sociali del Tribunale, della Corte d’appello di Roma e del Comune capitolino… sei anni fa tolsero illegalmente il figlio [Video]

Gli auguri per le ferie della mamma romana, Giada Giunti, alla quale magistrati ed assistenti sociali del Tribunale, della Corte d’appello di Roma e del Comune capitolino… sei anni fa tolsero illegalmente il figlio.

Ecco le parole scritte dalla donna in un Post pubblicato su Facebook il 18 agosto scorso: “le Vacanze. A voi Amici Felici Vacanze…! Un abbraccio alle Mamme lontane dai figli… uno Stato che Ti Ammazza. Senza mio figlio non è vita”.

Infine ha riferito la Giunti: “PS… in vacanza ci va il mio ex marito che gira il mondo con i soldi risparmiati e soprattutto con i soldi Rubati e Guadagnati sulle lacrime del proprio figlio a cui ha rovinato e sta rovinando la vita. -Per non farti difendere-… correzione nel Video”.