Habemus candidato alla presidenza della Calabria: “In bocca al lupo Roberto Occhiuto”. Lo ha reso noto quest’oggi su Facebook, la deputata nazionale messinese Azzurra a Montecitorio, Matilde Siracusano.

La Siracusano ha specificato e concluso: “un calabrese doc, che la politica la conosce meglio di chiunque altro, che lavora dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai, bravo come pochi e concreto come nessuno e soprattutto una gran persona per bene… pure troppo signore perchè di fronte a tanta cattiveria ricevuta gratuitamente fino alla fine per tentare inutilmente di impedire ciò che era naturale… nemmeno i santi avrebbero mantenuto questa calma! Chapeau! Forza Roberto! Forza Calabria! Forza Italia”.