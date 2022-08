PER QUESTE ASSUNZIONI, GIA' PREVISTE DAL PIANO INDUSTRIALE, SONO STATI CHIAMATI I CANDIDATI PRESENTI NELLE GRADUATORIE DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO UNDER 30 E NELLA LONG LIST

Hanno firmato oggi i primi quattro nuovi autisti che da domani entreranno nell’organico di ATM S.p.A.! Per queste assunzioni, già previste dal piano industriale, sono stati chiamati i candidati presenti nelle graduatorie degli operatori di esercizio under 30 e nella long list. Si tratta di nuovi ingressi resesi necessari per un naturale turn over del personale. Dalla nascita della Società per azioni, grazie ai numerosi nuovi arrivi, si è assistito al continuo abbassamento dell’età media dei dipendenti, dovuto principalmente alla grande attenzione riservata ai più giovani.

“Si tratta di un processo di assunzioni che continua gradualmente – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – I nostri uffici stanno controllando i requisiti e verificando le certificazioni prodotte per permettere la piena operatività dei nuovi ragazzi che entrano a far parte della nostra Società. Ci stiamo preparando per l’avvio della stagione scolastica e questi innesti, e i prossimi che arriveranno nelle prossime settimane, saranno fondamentali per offrire dei servizi sempre più adeguati alla cittadinanza”.