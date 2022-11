I Carabinieri della Stazione di Pomezia, alle prime luci dell’alba di ieri, si sono recati a Napoli per arrestare un uomo ed una donna di 47 e 69 anni gravemente indiziati di aver truffato un’anziana signora del luogo, riuscendo a sottrarle svariati oggetti in oro e quasi 5 mila euro in contanti.

La mattina del 26 ottobre la donna ha ricevuto una chiamata da un interlocutore che le ha raccontato falsamente che suo nipote aveva bisogno di soldi per evitare che i suoi genitori venissero arrestati. A quel punto un uomo si è presentato a casa della signora ed ha recitato il suo copione, convincendo l’anziana donna a consegnargli tutti i suoi averi. Nel fuggire l’uomo è stato bloccato dai Carabinieri che hanno anche identificato una donna che lo stava aspettando in macchina, riuscendo a riconsegnare i valori ed il denaro alla malcapitata signora.

Non ha tardato ad arrivare la risposta del Tribunale di Velletri che su richiesta della locale Procura della Repubblica ha emesso un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per l’uomo che materialmente è stato sorpreso mentre usciva da casa della signora e gli arresti domiciliari per la donna che lo attendeva in auto.