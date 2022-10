I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato, in ottemperanza ad un provvedimento dalla Procura della Repubblica del tribunale di Marsala, un pregiudicato salemitano di 50 anni. L’uomo si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torna dietro le sbarre perché dovrà scontare una pena di 5 anni e 2 mesi per i reati di omicidio stradale ed evasione.

L’uomo nel 2019 si era reso responsabile di un grave incidente stradale in una via del trapanese andando a sbattere con alcune auto parcheggiate. In quell’occasione perse la vita il passeggero che era nell’auto con lui. Dai successivi accertamenti emerse che l’uomo era alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consenti dalla legge. Al termine delle formalità di rito il 50enne è stato trasferito nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.