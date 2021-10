I Carabinieri di Solarino, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 44enne di Sortino poiché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 400 euro in contanti.

Durante un posto di controllo i militari hanno fermato l’autovettura condotta dall’arrestato che si è subito dimostrato nervoso, i Carabinieri hanno così effettuato la perquisizione e rinvenuto nel vano portaoggetti una bustina in plastica con lo stupefacente. Terminati gli accertamenti, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.