I componenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, piangono per la scomparsa del Maresciallo Ordinario Di Donato Stefano, in servizio alla Stazione della Benemerita di Chiusano San Domenico.

Il commilitone…, era un 36enne di Avellino, che è deceduto all’alba di ieri 13 marzo 2022 nel suo alloggio di servizio, colto da un improvviso malore. Con profondo cordoglio, i responsabili di questo quotidiano on line si stringono alla sua famiglia, alla compagna ed agli appartenenti all’Arma, nella certezza che nei cuori dei suoi amici e colleghi resterà per sempre vivo il suo esempio. Il funerale…, è stato celebrato in data odierna ad Avellino, nella chiesa di San Ciro Martire, nel corso del pomeriggio.