I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, hanno sequestrato 37 chilogrammi di marijuana di tipo amnesia

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 37 chilogrammi di marijuana di tipo amnesia ed arrestato due spacciatori in due operazioni antidroga. Militari delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia Pronto impiego hanno bloccato un ‘corriere’ di 43 anni che aveva in auto 13 kg di marijuana ad alto potenziale stupefacente contenuti in 11 buste sottovuoto, occultate nel vano della vettura.

Un 33enne invece è stato arrestato per il possesso di 24 kg di marijuana, sempre del tipo amnesia, 150 munizioni e materiale per il confezionamento della droga. Il Gip, su richiesta della Procura, ha convalidato i due arresti.

Il primo fermo

L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, aveva fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che induceva i militari ad approfondire le ricerche.

La seconda verifica

Più articolato il secondo controllo, che ha riguardato gli appartamenti nella disponibilità di S.L.P., 33 anni, anch’egli di Catania, sorpreso in più occasioni a uscire, in orari notturni, con grossi involucri da una palazzina in centro città.

Le relative attività di perquisizione, che hanno visto coinvolte anche militari appartenenti alla Compagnia Pronto Impiego di Catania, hanno permesso di rinvenire 24 kg di marijuana – anche in questo caso di tipo amnesia – oltre che 150 munizioni e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il Gip, su richiesta della Procura, ha convalidato i due arresti.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre palermitani, Salvatore, Pietro e Davide, padre figlio e un nipote rispettivamente di 51 anni e 31 anni, accusati in concorso tra loro, di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In un terreno in periferia di Misilmeri i carabinieri li hanno sorpresi mentre irrigavano una piantagione di cannabis da quasi 650 esemplari, con fusti alti oltre il metro e mezzo e in ottimo stato di maturazione.