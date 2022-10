I laboratori CERISI e DOCME 1908 del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” Messina, l’AssoCEA Messina APS, inaugurano presso il Dipartimento Ingegneria Unime – sezione staccata CERISI (Papardo) (Contrada Di Dio Vill. Sant’Agata Messina) la mostra: “Un affaccio sul susseguirsi di terremoti e ricostruzioni di Messina”.

La mostra è costituita dalle sessioni: “L’iconografia dei terremoti nella collezione di Franz Riccobono” (coordinata da Luigi Montalbano, Nino Dini, Francesco Cancellieri e Francesca Passalacqua, allestimento Alessio Altadonna, Antonino Nastasi, Antonino Donato) e “La ricostruzione edilizia del Novecento raccontata dalla cronaca coeva” (coordinamento Ornella Fiandaca, Francesca Passalacqua, Alesssandra Cernaro, allestimento Giuseppina Currò, Graziano Tomasello, Giuseppe Angileri). L’evento, aperto al pubblico, sarà introdotto dalle Autorità presenti. Le incisioni esposte sono originali e sono di proprietà di Franz Riccobono. Sarà presente la signora Carmen Farina Riccobono. Le didascalie sono state predisposte e posizionate da Franz Riccobono, Marco Grassi, Giovanni Bonfiglio, Ornella Fiandaca, Francesca Passalacqua e Antonino Nastasi.

L’iniziativa è stata ideata e realizzata con l’intento di rappresentare, con il supporto iconografico, le modifiche degli assetti urbanistici della città conseguenti ai più rilevanti e traumatici terremoti ma anche per fornire uno strumento di conoscenza che dovrebbe contribuire a creare una coscienza collettiva sulla fragilità del nostro territorio e sulle non più differibili esigenze di protezione e di messa in sicurezza.