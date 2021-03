Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale penale di Messina dottor Eugenio Fiorentino ha disposto il rinvio a giudizio della dottoressa Maria Fascetto Sivillo per i reati di diffamazione, calunnia e abuso di ufficio.

Tutto e’ legato alla vicenda della messa all’asta dell’immobile della famiglia catanese Ossino-Scuderi, da parte della magistrata Fascetto Sivillo nel momento in cui la stessa faceva parte del Distaccamento delle Esecuzioni Immobiliari sito presso l’Ufficio giudiziario etneo. Le parti lese, ex proprietarie dell’appartamento, desiderano sottolineare che la Procedura esecutiva e’ iniziata senza alcun titolo per un presunto debito di 34mila € che fu fatto lievitare in modo abnorme ad oltre 800mila € per poi vendere la casa al prezzo vile di 170mila €… ovvero ad una cifra molto inferiore rispetto al suo valore reale.

Il dibattimento che vedra’ alla sbarra la Sivillo, e’ stato fissato per il 17 giugno prossimo dinanzi alla Sezione collegiale di Palazzo Piacentini. Soddisfazione e’ stata espressa dalle parti civili… Alessio Ossino difeso dall’avvocato Monica Catalano del foro di Catania, Vincenzo Ossino difeso dal legale Chiara Matraxia del foro di Catania e Carmela Scuderi difesa dall’avvocato Alessandro Scuderi del foro di Siracusa.