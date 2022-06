Il reddito di cittadinanza torna sotto attacco: Fratelli d’Italia vuole abolirlo, la Lega modificarlo, Forza Italia sospenderlo per l’estate e Italia Viva cancellarlo con un referendum abrogativo [Video]

Articolo…, tratto da… https://livesicilia.it!

Il reddito di cittadinanza torna sotto attacco: Fratelli d’Italia vuole abolirlo, la Lega modificarlo, Forza Italia sospenderlo per l’estate e Italia Viva cancellarlo con un referendum abrogativo.

Soltanto in Sicilia, la seconda regione per numero di percettori, di questa misura usufruiscono oltre 700 mila cittadini. Siamo andati nel mercato storico di Ballarò per chiedere ad avventori e lavoratori della zona cosa ne pensano. Sono in molti a dichiararsi favorevoli all’abolizione, soprattutto fra chi ha difficoltà a trovare personale disposto a lavorare.

Ecco il link…, per seguire un filmato allegato: