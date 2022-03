«In queste settimane sono stato in più di un’occasione tirato in ballo dagli organi di stampa in alcune recenti analisi che riguardavano nomi e prospettive per la scelta del candidato sindaco che rappresenterà la coalizione di centrodestra a Messina. A tal proposito, tengo a precisare che nessun veto, come risulterebbe da alcune indiscrezioni evidentemente infondate, è stato posto dalla cosiddetta “area Genovese” (in riferimento alle voci sulla rottura interna del centrodestra, ndr). In realtà, considero alcuni tra i profili di cui si parla e legge in queste settimane delle validissime opzioni… donne e uomini potenzialmente all’altezza di guidare una proposta politico-amministrativa che possa rilanciare la nostra città». Lo dichiara in una nota di oggi 1 marzo 2022, è stato Luigi Genovese il deputato del Gruppo ‘Ora Sicilia’ sedente presso l’Assemblea regionale siciliana a Palermo.

Aggiunge e conclude Genovese: «quello che più che altro mi sembra doveroso evidenziare, in questa fase, è l’attuale condizione di stallo rispetto all’evidente necessità, non ulteriormente rinviabile considerato il poco tempo rimasto a disposizione, di aprire un dialogo tra le forze politiche del centrodestra messinese. Colgo quindi l’occasione per fare un passo in avanti, invitando gli esponenti della coalizione ad avviare, insieme, un processo di condivisione con l’obiettivo di individuare il miglior profilo possibile attorno a cui far convergere l’intesa trasversale di tutte le forze politiche della nostra area di riferimento».