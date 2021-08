“La campagna vaccinale, ha ora come mai bisogno d’essere incoraggiata e anche noi vogliamo dare il nostro modesto contributo”

LO HA AFFERMATO, IN UN COMUNICATO DI OGGI, L'AVVOCATO ANTONIO FIUMEFREDDO COMMISSARIO DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA

“La campagna vaccinale – afferma il commissario di Asm, l’avv. Antonio Fiumefreddo – ha ora come mai bisogno d’essere incoraggiata e anche noi vogliamo dare il nostro modesto contributo. Abbiamo offerto il parcheggio Lumbi come hub vaccinale e ne siamo orgogliosi. Ora, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, accogliendo l’indicazione del sindaco, Mario Bolognari e del presidente del Consiglio Comunale, Lucia Gabershek, ho dato disposizione perché a chiunque si vaccini presso il Lumbi di Taormina, sia offerta la sosta gratis. Si tratta di un piccolo contributo che vuole andare incontro alle esigenze di tutti, anche di coloro che davvero non possono permettersi neppure il costo del parcheggio”.