La famiglia di Mino Raiola, attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sul Profilo Twitter del Procuratore sportivo ha annunciato la sua morte

“con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze, proprio come faceva per difendere i calciatori e ancora una volta di ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto. Mino e’ stato parte di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile nella storia del calcio moderno”;

“ci mancherà per sempre – ha aggiunto la famiglia -, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore”.