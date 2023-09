“La maggior parte delle accuse si sono sgretolate: I reati d’opinione non esistono… mi dicono che sono un lucratore, come se guadagnare fosse un reato… perché non lo avete mai chiesto alla compianta Michela Murgia, a Roberto Saviano o a Bruno Vespa… mi attaccano poi sulla politica, ma io non faccio politica” [Video]

“La maggior parte delle accuse si sono sgretolate: I reati d’opinione non esistono… mi dicono che sono un lucratore, come se guadagnare fosse un reato… perché non lo avete mai chiesto alla compianta Michela Murgia, a Roberto Saviano o a Bruno Vespa… mi attaccano poi sulla politica, ma io non faccio politica”. Le parole del Generale Roberto Vannacci, in occasione di una conferenza romana (sul suo libro “Il Mondo al Contrario”), tenutasi negli scorsi giorni presso il Centro Congressi Cavour.

Fonte: https://www.youtube.com/@ilsole24ore/videos