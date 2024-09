SONO QUESTI..., GLI ARGOMENTI DELLA PUNTATA DI "AGORÀ WEEKEND" DI OGGI DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024, CHE È INIZIATA IN ONDA ALLE 8.00 SU RAI3

‘La politica internazionale e interna con gli ultimi aggiornamenti sull’alluvione in Emilia Romagna; in chiusura un’intervista al filosofo Massimo Cacciari’. Sono questi…, gli argomenti della puntata di “Agorà Weekend” di oggi domenica 22 settembre 2024, che è iniziata in onda alle 8.00 su Rai3!

Ospiti di Sara Mariani saranno: ‘Fabio Martini (La Stampa); Francesco Giubilei (Nazione Futura); Massimo Cacciari (filosofo)’.