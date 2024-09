‘Le principali notizie di attualità politica, dalle novità sul Boccia-Gate alle prove di campo largo alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra; meno smartphone per i ragazzi, l’appello dei pedagogisti e la petizione su Change.org per chiedere di vietare l’uso del cellulare agli under 14’. Questi i principali temi della puntata di “Agorà”, che è iniziata in onda venerdì 13 settembre alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Claudio Brachino, editorialista Italpress; Salvatore Merlo, vicedirettore Il Foglio; Sarina Biraghi, La Verità; Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della politica; Fabrizio Masia, sondaggista; Federico Moccia, scrittore e regista; Federico Tonioni, psichiatra Fondazione Policlinico Gemelli.