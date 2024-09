QUESTI ALCUNI TEMI DI “AGORÀ” IN ONDA LUNEDÌ 30 SETTEMBRE ALLE 8.00 SU RAI 3

‘Le sorti del campo largo del centrosinistra dopo l’esclusione di Italia Viva dalle liste a sostegno di Orlando in Liguria; l’affondo di Forza Italia per la tassazione alle multinazionali della rete compreso Elon Musk e, ancora, l’allarme degli economisti su pensioni e invecchiamento della popolazione’. Questi alcuni temi di “Agorà” in onda lunedì 30 settembre alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Marco Scurria, senatore Fratelli d’Italia; Michele Fina, senatore Partito Democratico; Alessandro Barbano, giornalista; Gianluigi Paragone, giornalista; Andrea Fabozzi, direttore “il manifesto”; Chiara Saraceno, sociologa; Andrea Ruggieri, giornalista; Gianni Trovati, giornalista “Il Sole 24 Ore”.