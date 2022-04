L’ennesima presa in giro per i residenti di Bisconte, Catarratti e della via Polveriera: “La via Direzione Artiglieria è ancora chiusa nonostante l’ordinanza del comune” [Video]

L’ennesima presa in giro per i residenti di Bisconte, Catarratti e della via Polveriera: “La via Direzione Artiglieria è ancora chiusa nonostante l’ordinanza del comune”. Lo ha scritto ieri 13 aprile 2022, in un Post pubblicato su Facebook, Alessandro Geraci un consigliere #pentastellato della Terza Circoscrizione di Messina.

Geraci ha concluso così: “ho contattato il Commissario Straordinario Leonardo Santoro chiedendogli di intervenire al più presto al fine di dare seguito a quanto previsto dall’ordinanza, ed appurare eventuali negligenze da parte degli addetti ai lavori”.

