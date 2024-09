QUESTI I TEMI DELLA PRIMA PUNTATA, LUNEDÌ 9 SETTEMBRE, IN ONDA ALLE 8.00 SU RAI 3

‘Lunedì 9 settembre torna “Agorà”, condotta ancora una volta da Roberto Inciocchi nel nuovo studio di via Teulada: tra i punti fermi del programma l’attualità politica che nella prima puntata racconta tutte le ultime novità dal forum di Cernobbio dove si sono incontrati i leader dell’Opposizione da Schlein a Conte fino a Calenda in una prova generale di campo largo… tengono ancora banco le polemiche relative alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano e alla nomina del nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli, e poi uno sguardo alla politica estera, con l’arrivo al forum Ambrosetti del presidente Ucraino Zelensky oltre a una riflessione sul caso del medico aggredito a Foggia’. Questi i temi della prima puntata, lunedì 9 settembre, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti: Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia; Anna Ascani, Partito Democratico; Monica Maggioni, giornalista; Massimo Magliaro, giornalista; Luca Sommi, giornalista.