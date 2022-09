Nella mattinata di oggi 16 settembre 2022, dopo le ore 09.30 in Messina a piazza Cairoli in vista delle Elezioni regionali e nazionali previste per il 25 prossimo, è stato presente il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte [Video]

Nella mattinata di oggi 16 settembre 2022, dopo le ore 09.30 in Messina a piazza Cairoli in vista delle Elezioni regionali e nazionali previste per il 25 prossimo, è stato presente il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate da Conte, in conferenza stampa, al cospetto dei giornalisti delle diverse testate giornalistiche messinesi: “innanzitutto noi mettiamo a disposizione dei cittadini siciliani un’ offerta, una proposta di governo della regione per dare una svolta in tutti i campi, potenziamento sia nel campo della valorizzazione del turismo, sia delle attività agricole che sono una risorsa incredibile per questo territorio, sia della Sanità scacciando via la mala politica dal settore. Insomma un pacchetto per un governo di svolta per quanto riguarda questa regione”.

Conte ha proseguito: “non è che reagiamo per un calcolo politico o per orgoglio con questi vertici del PD c’è poco da lavorare insieme, visto che si sono rivelati completamente inaffidabili e scorretti nell’attribuirci responsabilità e colpe quando invece dietro c’è un disegno molto chiaro, cinico e opportunista di emarginare il M5S di dividersi il consenso elettorale residuo e per far questo quindi ricostruire nuove alleanza che sono poi fallite e sono state sottoscritte e poi stracciate con Calenda, Di Maio, Tabacci e con chiunque meno che in il M5S. Ne prendiamo atto e andiamo orgogliosamente da soli al voto saremo più forti di prima c’è un rinnovato interesse e siamo molto ottimisti”.

Ha concluso Conte: “è ovvio che non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalano un trend in risalita a noi interessa il voto del 25 settembre, il voto concreto nelle cabine elettorale quindi manteniamo con i piedi per terra però non possiamo non constatare un rinnovato interesse un grande entusiasmo da parte dei cittadini che sanno se stare o meno dalla parte giusta”.

Video…, tratto da… www.messinaindiretta.it!