“Nella serata di ieri il Comitato spontaneo la Città siamo Noi ha appeso uno striscione nell’area di Camaro Sottomontagna per denunciare il profondo stato di abbandono in cui versa”. Sono stati i membri di questo neonato sodalizio di Messina, a scriverlo oggi 4 febbraio 2022 sulla loro Pagina Facebook riferendosi alle inesistenti azioni poste in essere dal sindaco Cateno De Luca che al contrario nella sua narrazione quotidiana si vanta di avere compiuto passi decisivi.

Il testo termina così: “a dispetto dei proclami e delle dichiarazioni del primo cittadino, le baracche sono ancora in piedi e stracolme di immondizia. Di seguito alcune foto che dimostrano l’incapacità e l’inconsistenza di questa amministrazione”!

“#nessunarimozione #tantaspazzatura #solotossicanarrazione”.