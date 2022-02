“Vaccini e tamponi falsi per il ‘Green Pass’ [Video]

E' STATO PUBBLICATO QUESTO..., IN UN FILMATO DI OGGI 4 FEBBRAIO 2022, DOPO LE 09.45 SULLA PAGINA FACEBOOK DI 'MATTINO CINQUE' LA TRASMISSIONE IN ONDA SU 'CANALE 5' A PARTIRE DALLE 08.40 E CONDOTTA DA FRANCESCO VECCHI E FEDERICA PANICUCCI

“Vaccini e tamponi falsi per il ‘Green Pass’! Lo hanno pubblicato in un filmato di oggi 4 febbraio 2022, dopo le ore 09.45 sulla Pagina Facebook di ‘Mattino cinque’ la trasmissione in onda su ‘Canale 5’ a partire dalle 08.40 e condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.