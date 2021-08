Nell’ambito degli interventi per la “variante localizzativa del collegamento 380kV tra le stazioni di Sorgente e quella di Rizziconi”, per consentire, da lunedì 30 a martedì 7 settembre, l’esecuzione di scavi di indagine per la valutazione delle interferenze con eventuali sottoservizi e, da mercoledì 8 a lunedì 13 settembre, gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale, sono stati adottati provvedimenti viari.

Secondo i giorni del cronoprogramma in allegato, nell’area di parcheggio Annunziata Est, viale Annunziata, via Torrente Ciaramita, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, zona rimozione coatta, su entrambi i lati dei tratti di strada interessati dagli interventi, e di transito veicolare per semicarreggiata con il restringimento della carreggiata stradale, garantendolo nella semicarreggiata non interessata dagli interventi; saranno istituiti:

il senso unico alternato di circolazione con regolamentazione per mezzo di idonea segnaletica stradale, con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette c/o con impianti semaforici mobili, in tutte quelle strade, a doppio senso di circolazione, in cui, a causa dei lavori, la limitata larghezza residua della carreggiata stradale non consente lo svolgimento del regolare transito veicolare contemporaneamente nei due sensi di marcia;

ed il limite massimo di velocità di 20 km/h, per tratti di 100 metri, aventi come baricentro le parti oggetto di intervento.

Per il saggio S3 di viale Annunziata, sarà vietato il transito veicolare nella bretella del viale oggetto di intervento, con deviazione dei veicoli nella bretella che conduce alla rotatoria di viale Annunziata/viale della Libertà/via Consolare Pompea.

Per il saggio S13 di via Torrente Ciaramita, il transito veicolare sarà interdetto nella carreggiata di via Torrente Ciaramita, in direzione di marcia monte-mare, nel tratto compreso tra le vie Sofia Idelson e Achille Serpieri, preavvisando con congruo anticipo gli edifici condominiali che usufruiscono dell’accesso di via T. Ciaramita (numero civico 3) posto immediatamente a valle dell’intersezione con via S. Idelson, in modo da utilizzare, per il periodo di durata degli interventi, l’accesso di via S. Idelson; saranno istituite: