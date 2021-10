Nuovo appuntamento con l’iniziativa “FastVax – il tuo vaccino è qui”: sabato 16 ottobre in piazza Cairoli a Messina sarà possibile ricevere la somministrazione con o senza prenotazione dalle ore 16 alle 19. L’evento, ideato dall’ufficio per l’emergenza covid guidato dal Prof. Alberto Firenze, è promosso insieme con la Quarta Municipalità e si svolgerà in collaborazione con la sezione Avis di Messina che informerà e sensibilizzerà anche sull’importanza della donazione del sangue.

Sarà possibile effettuare il vaccino prenotandosi preferibilmente via email all’indirizzo circoscrizione04@comune.messina.it entro venerdì 15 ottobre oppure comunque anche senza prenotazione, qualora non sia stato possibile precedentemente.

“Proseguiamo senza sosta verso il raggiungimento de target del 75% dei soggetti vaccinati – spiega il Prof. Firenze – al fianco del cittadino offrendo in questo caso la possibilità di avere la somministrazione direttamente nella piazza principale della città”.

Auspichiamo che la Città risponda favorevolmente a tale iniziativa.