Quel vergognoso insulto, pubblicato ieri 11 agosto 2022, sulla sua Pagina Facebook dall’ex primo cittadino di Messina Cateno De Luca contro Carmelo Antonio Corsaro sindaco di un Comune della Provincia di Catania: “Quando i sindaci sono pezzi di merda… sono a San Gregorio…” [Video]

ECCO LE SCURRILITA' DI CHI SI PROFESSA IL 'NUOVO GARANTITO' MA E' DA 30 ANNI IN POLITICA AL COSPETTO DI QUESTI POLITICI DELLA VECCHIA DEMOCRAZIA CRISTIANA... GIANPIERO D'ALIA, TOTO' D'ALIA, FRANCANTONIO GENOVESE E GIUSEPPE D'ANDREA (DELL'UD.EUR... IL QUALE GLI DIEDE' IL MARCHIO FENAPI), ED OGGI SI APPRESTA A SCALARE I VERTICI DELLA REGIONE SICILIANA E QUELLI DELLA CAMERA E DEL SENATO A ROMA ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE CON 'SICILIA VERA' E 'SUD CHIAMA NORD'

Quel vergognoso insulto, pubblicato ieri 11 agosto 2022, sulla sua Pagina Facebook dall’ex primo cittadino di Messina Cateno De Luca contro Carmelo Antonio Corsaro sindaco di un Comune della Provincia di Catania: “Quando i sindaci sono pezzi di merda… sono a San Gregorio…”.

Sono queste le scurrilità di chi si professa il ‘Nuovo garantito’ ma è in Politica da 30 anni al cospetto di questi politici della vecchia Democrazia Cristiana… Gianpiero D’Alia, Totò D’Alia, Francantonio Genovese e Giuseppe D’Andrea (dell’Ud.Eur… il quale gli diede il Marchio Fenapi), ed oggi si appresta a scalare i vertici della Regione Siciliana e quelli della Camera e del Senato a Roma alle Elezioni del 25 settembre con ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud chiama Nord’!

Gianpiero, Francantonio e Cateno…, negli anni ’80-’90 erano ragazzi ventenni che bevvero il latte della ‘Lupa’ della ‘DC’ messinese, ed ora da 4 anni De Luca vince le sue Elezioni in Città grazie al fatto che dileggia in piazza nei suoi comizi Genovese e chiunque stringa ‘patti amministrativi’ con lui… infamando tutti loro.

Va chiarito, malgrado le diffamazioni #deluchiane verso l’ex segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, che quest’ultimo in realtà è stato ingiustamente arrestato e condannato da parte di magistrati massoni e che durante i loro servizi in altre sedi giudiziarie fecero arrestare illegalmente indagati poi risultati estranei o restituirono patrimoni aziendali al malavitoso di Provinciale Giovanni Lo Duca.

E’ bene sottolineare, che De Luca…, attacca i suoi avversari incensurati, mai processati e mai condannati come da più di un anno fa contro il governatore siciliano Nello Musumeci, mentre al contrario lui è stato condannato per Diffamazione e Vilipendio… ecco i link:

https://normanno.com/cronaca/cassazione-cateno-de-luca-condannato-diffamazione/;

https://normanno.com/attualita/accusa-di-vilipendio-cateno-de-luca-condannato-per-gli-insulti-al-ministro-lamorgese/!

Cittadini #messinesi e #siciliani che vi volete bene, ne volete ai vostri figli ed al vostro prossimo prima votare Cateno De Luca ed i suoi accoliti pensateci su… riflettendo su quanto avete saputo oggi.