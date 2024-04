Si è conclusa con successo e ottime aspettative la missione promozionale a Miami della delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, con a capo il Commissario Straordinario CA. Antonio Ranieri accompagnato dai principali agenti marittimi messinesi e dal rappresentante della “Messina Cruise Terminal”. Nell’annuale evento fieristico internazionale del settore crocieristico, il Seatrade Cruise Global svoltosi dall’8 all’11 aprile nella città della Florida, l’Autorità Portuale ha avuto conferma degli ottimi numeri che Messina registrerà nelle stagioni crocieristiche 2024-2025.

Oltre 230 saranno gli scali e più di 640.000 i passeggeri nell’anno in corso che fanno posizionare il porto cittadino fra i primi dieci italiani. E un ulteriore exploit è previsto per il prossimo anno, nel quale sono attese 254 navi e addirittura più di 750.000 crocieristi. Anche il porto di Reggio Calabria e le interessanti escursioni effettuabili sono state presentate alle compagnie che hanno apprezzato questa ulteriore possibilità di approdo nello Stretto. D’altronde, grazie alla visita organizzata dall’Adsp nell’ottobre 2022, alcuni armatori hanno già iniziato a prevedere nel porto calabrese degli approdi che raddoppieranno nel 2025.

Sono ancora numeri limitati, ma che fanno ben sperare in un possibile sviluppo di tale traffico, continuando a lavorare in collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per migliorare i servizi e l’offerta del territorio. A Miami i Porti dello Stretto sono stati protagonisti insieme alle altre AdSP italiane nello stand “Cruise Italy”, coordinato da Assoporti in collaborazione con ENIT- Ente nazionale del turismo italiano, area espositiva inaugurata dal Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi che ha evidenziato quanto l’economia del mare sia importante per l’Italia e ha ricordato la centralità della nostra Nazione in questo importante settore.